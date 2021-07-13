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Топурия, Брежнева и Валерия поразили участников «Белых ночей» элегантными образами

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:22
Общество
Топурия, Брежнева и Валерия поразили участников «Белых ночей» элегантными образами
Pr Scr instagram.com  /  keti_one_official

Санкт-Петербург, 13 июля. Популярные российские артисты блеснули на сцене международного музыкального фестиваля «Белые ночи». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге при соблюдении всех санитарных норм.

Фестиваль стал ярким событием не только для жителей Северной столицы, но и для всех его участников. В отличие от многих крупных мероприятий, организаторы и гости «Белых ночей» тщательно следили за соблюдением всех противокоронавирусных мер.

Мероприятие отличалось ярким техническим оснащением, большим количеством молодых интернет-звезд, среди которых засветился и тиктокер Даня Милохин. Благодаря начинающим артистам, в этом году в «Белых ночах» участвовало огромное количество молодых ребят. Организация и техническое оснащение фестиваля, который прошел при поддержке «Русской Медиагруппы», были на высшем уровне, как отметили зрители и гости мероприятия.

Всего за три дня музыкального праздника на сцене выступили самые разные представители отечественного шоу-бизнеса. Особенно поклонникам мероприятия запомнились образы ярких певиц — Валерии, Вербы Брежневой и Кети Топурии.

Наряд супруги продюсера Иосифа Пригожина не отличался чем-то броским, однако классическое черное платье с белым бантом на плече лишь добавило элегантности артистке. С помощью наряда Валерия подчеркнула и без того идеальную фигуру.

Экс-вокалистка поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева восхитила зрителей сексуальным летним нарядом, украшенным серебристыми пайетками. Короткий топ и юбка поразили поклонников. Благодаря элегантности и неброскому макияжу, образ артистки не выглядел вульгарным.

Однако больше всех зрителей покорила солистка группы «А'Студио» Кети Топурия. Прошло меньше полугода с момента, как артистка родила второго ребенка, и теперь она может похвастаться шикарной фигурой в обтягивающем комбинезоне. Для выступления на петербургской сцене певица надела наряд голубого цвета.

На сцене «Сибур Арены» выступили не только молодые артисты, но и мэтры отечественной сцены. Среди них и популярный певец Сосо Павлиашвили. После номера артист рассказал, что планирует выпустить песню, которая была написана 40 лет назад.

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Валерия фестиваль белые ночи брежнева топурия
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