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Сумма выданных ипотечных кредитов в России достигла рекордных 2,7 трлн рублей
Экономика
Сумма выданных ипотечных кредитов в России достигла рекордных 2,7 трлн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июля. Банки за первое полугодие выдали ипотечных кредитов на рекордные 2,7 трлн рублей, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В денежном выражении показатель превысил уровень первых шести месяцев прошлого года на 74%, а в количественном — на 44%. При этом каждый третий из полученных гражданами 936 тысяч кредитов на покупку жилья обеспечен господдержкой.

«Комплекс государственных мер в жилищной сфере позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост. Он продолжается уже 14 месяцев подряд. За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках», — подчеркнул Хуснуллин.

За июнь российскими банками заключено 178 тыс. договоров ипотеки (рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 540–545 млрд рублей (+80%). В рамках федеральной программы льготной ипотеки выдано почти 58 тыс. кредитов на общую сумму 213 млрд рублей.

Одновременно в первом полугодии зафиксирован рост цен на первичную недвижимость. Подорожание жилья в целом по стране составило 17%.

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