Гидрометцентр пообещал россиянам жару до конца лета

Москва, 13 июля. Жаркая погода сохранится на территории России до конца лета, согласно предварительным прогнозам.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что во второй половине июля и весь август температура воздуха останется высокой. При этом погода будет неустойчивая, добавил специалист.

Вильфанд ранее предупредил о повышении числа случаев опасных природных явлений в России почти на 18%. С января по июль наблюдалось 574 опасных метеорологических явления. Среди них шквалистый ветер, аномальная жара, сильные холода и ливни.