Украинские чиновники сочинили псевдоисторический бред при ответе на статью Путина

Статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев, которая вышла на днях на сайте Кремля, породила самую бурную дискуссию как в России, так и на Украине. И учитывая особенности этого текста, а он в большей степени про историю, а также тот факт, что на Украине в последние годы на уровне государственной идеологии активно внедряются в массовое сознание исторические мифы, которые и развенчивает Путин, стоит поговорить именно про реакцию наших ближайших соседей.

Так, в ответ на статью российского президента уже выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он заявил, что это очередное «переписывание истории», которым «занимались еще русские цари». При этом он отметил, что эти самые цари «присвоили название «Русь» своей Московии».

В общем, господин Ткаченко зашел с козырей и сразу же пошел по граблям исторических мифов, которые с историей не имеют ничего общего. И если уж речь зашла об этом примере, то стоит сразу пояснить, что такое «Московия» и откуда она взялась.

Этот термин использовался в западных источниках с XV по XVIII век наряду, и это важно, с названием «Руссия». Изначально под этим топонимом подразумевалась Москва и княжество Московское. А затем уже и все земли, Москвой контролируемые.

Ряд ученых отмечает, что в какой-то момент, а именно в годы правления Иоанна III Грозные Очи, «Московия» стала элементом польско-литовской пропаганды. Поскольку в этом случае тогдашние наши «западные партнеры» намекали на то, что Иоанн III не является полноценным правопреемником Рюриковичей и не имеет политических и династических прав на то, чтобы собирать русские земли и выстраивать единое русское государство.

Кстати, что добавляет особой пикантности этой истории, так это тот факт, что подробно этимологию топонима «Московия» и использование его в пропагандистских целях исследовала в своей работе «Россия и Московия: Из истории политико-географической терминологии» еще в конце 70-х прошлого века историк Анна Хорошкевич, происходившая из украинской дворянской семьи.

В общем, в данном случае у господина Ткаченко получилось, говоря о пропаганде и переписывании истории, самому использовать пропагандистский штамп многовековой давности. Тот, что был многократно развенчан и адекватными украинскими учеными еще в советскую пору. И это, в общем-то, наглядно демонстрирует отношение нынешней украинской политической элиты к настоящей истории своей страны и к исторической науке в целом.

Но дальше у господина Ткаченко идут еще более нетривиальные пассажи. Например, про «украинских князей-визионеров». По словам министра культуры Украины, они «были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия».

И это, конечно, здорово. Но кого имеет в виду господин Ткаченко? Князя Владимира, который пришел в Киев из Новгорода и которого упоминает в своей статье Путин? И который равно был воспринят как легитимный правитель и в Новгороде, и в Киеве?

Федеральное агентство новостей / Александр Цупило

Или Владимира Мономаха, внук которого, Андрей Боголюбский, уже котируется украинцами как «разрушитель Киева и клятый москаль»? Или того же Ивана III — такого же Рюриковича, как и Александр Невский, и Ярослав Мудрый и все тот же Владимир Красно Солнышко?

Тут, конечно, сразу вспоминается исторический миф про Юрия Долгорукого, с которым на Украине вообще все сложно. С одной стороны, ряд украинских пропагандистов гордо заявляют, что именно «украинский князь» Юрий Долгорукий основал Москву. С другой, как-то неудобно получается, поскольку зачем же он эту «плохую» и «вражескую» Москву основал? И уж совсем прострация наступает у людей, когда напоминаешь им, что этот князь на момент основания Москвы был ростово-суздальским, а киевским стал только через два года, в 1149 году.

Федеральное агентство новостей /

И да, если уж возвращаться к сыну Долгорукого, Андрею Боголюбскому, то тот вообще сознательно отказался от княжения в Киеве, хотя изначально был посажен отцом как ближайший преемник не где-нибудь, а в Вышгороде. А Вышгород на тот момент фактически был пригородом Киева. Но вот же как интересно получается, Долгорукий — это «украинский князь», а его сын Андрей Боголюбский — уже «клятый москаль» и вообще никакого отношения к украинскому этносу не имеет.

И это только вершина айсберга из нагромождений псевдо-истории, которая сейчас является на Украине «политическим мэйнстримом». И здесь еще речь не зашла про советское время или времена Российской империи. Думается, там у украинских политиков тоже имеется масса весьма нетривиальных концепций, которые, впрочем, больше похожи на такой жанр фантастики, как «альтернативная история».

Но если говорить серьезно, то именно такое мифотворчество и приводит эту страну к разрушительной концепции «Украина — это анти-Россия». И, судя по ответу господина Ткаченко, украинских политиков в том, что они неправы и транслируют в массы опасные глупости и откровенную ложь, не убедить.

Собственно, именно поэтому, кажется, Путин в своей статье обращался не к политикам Украины, а непосредственно к ее народу. У которого в массе своей куда больше здравого смысла. И в этом контексте ответы украинского чиновничества от культуры также весьма показательны. Видимо, российский президент надеется, что простых украинцев этот заочный диалог, который непременно должен был состоятся, дополнительно убедит в том, что пора уже строить какую-то другую, более здоровую Украину с более вменяемым политическим классом.

kremlin.ru / Администрация президента России

И еще одной задачей, которую, видимо, ставил перед собой российский президент при написании этого текста, видится демонстрация нашего общего отношения к Украине и украинцам, которое выражено в финальном пассаже статьи Путина: