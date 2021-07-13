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В Эстонии назвали причины масштабной закупки оружия
Армия
В Эстонии назвали причины масштабной закупки оружия
mil.ee  /  Eesti Kaitsevägi

Таллин, 13 июля. Эстония активно закупает морские мины и другое оружие по всему миру. Причину столь лихорадочного вооружения эстонской армии раскрыли СМИ.

Эстония договорилась с Финляндией о поставке партии морских мин до конца 2021 года. Как передают «Известия», детали контракта между Таллином и Хельсинки не разглашаются. Кроме мин эстонские военные также планируют закупить противокорабельные ракеты. Все это станет частью создаваемой в стране системы береговой обороны.

Причины столь активного приобретения нового оружия весьма неожиданны. Как заявил министр обороны республики Калле Лаанет, Эстония может столкнуться с «российской угрозой», и для этого ей нужны новые образцы вооружений.

«В ближайшие годы Эстония должна приложить еще большие усилия для усиления своей обороны — как самостоятельно, так и в сотрудничестве с союзниками. Эстонии необходимо как можно скорее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает маленькую страну мишенью», — заявил глава военного ведомства.

Отмечается, что в настоящее время Силы обороны Эстонии насчитывают 6400 человек, также 26 000 служат в различных добровольческих военизированных организациях типа «Кайтселийта». Чтобы повысить техническую оснащенность военнослужащих, Таллин закупает американские автоматические винтовки R20, противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы Carl-Gustav.

Ранее сообщалось, что финансовый маневр Литвы в угоду НАТО возмутил прибалтийские СМИ. Страны Балтийского региона готовы пожертвовать благополучием своих граждан ради отчислений в «копилку» НАТО.

Эстония высылает русского дипломата в ответ на задержание и объявление персоной нон грата в России эстонского консула Марта Лятте. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

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эстония армия вооружение
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