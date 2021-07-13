Баранец одной фразой описал подготовку Зеленского к «вступлению в НАТО в плавках»

Москва, 13 июля. Своеобразная «подготовка» президента Украины Владимира Зеленского к вступлению в НАТО насмешила военного обозревателя «КП» Виктора Баранца.

Баранец с иронией прокомментировал появившееся недавно в Сети фото украинского лидера, которое уже успело стать настоящим мемом на просторах Интернета. На опубликованных кадрах Зеленский в плавках делает разминку у бассейна.

Пользователи Сети в комментариях под забавным фото шутливо предположили, что данные кадры были «перехвачены» российской разведкой. Некоторые полагают, что съемку украинского лидера вели агенты «Петров и Боширов». Однако самым смелым стало предположение, что таким образом президент Украины «готовится к вступлению в НАТО», о котором так сильно мечтают украинские политики. После появления нелепого снимка Баранцу хватило одной фразы, чтобы поставить на место амбициозного Зеленского.

«До такого мы, конечно, еще не доходили. Теперь я понимаю, что Зеленского только с тыла можно взять», — сказал Баранец.

Ранее международные эксперты указывали на то, что Украину не возьмут в Североатлантический альянс. Отмечалось, что США уже дали соответствующие гарантии России. По мнению аналитиков, такое решение Вашингтон принял, чтобы предотвратить дальнейшее сближение РФ и Китая в различных сферах деятельности, передает infox.