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Минкульт Украины ответил на нашумевшую статью Путина о единстве народов
Политика
Минкульт Украины ответил на нашумевшую статью Путина о единстве народов
wikipedia.org  /  V.lyaschenko / CC BY-SA 4.0

Киев, 13 июля. Трактовка истории Украины в статье президента России Владимира Путина не отличается особой оригинальностью, заявил глава минкульта страны Александр Ткаченко.

Как отметил украинский министр, Путин написал крайне объемную и патетическую статью о «якобы единстве» россиян и украинцев.

«Эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — пишет Ткаченко в Telegram.

Киевский чиновник напомнил, что в этом году Украина отмечает 30 лет с момента независимости, которая «уходит корнями в более чем тысячелетнюю историю».

«Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия», — заключил Ткаченко.

Днем ранее статья Путина появилась на сайте Кремля. Аналитический текст «Об историческом единстве русских и украинцев» посвящен отношениям двух народов. По его словам, возникшая между Россией и Украиной стена является большой общей бедой и трагедией.

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украина путин ткаченко
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