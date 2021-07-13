Первая леди США отправится в Японию на церемонию открытия Олимпиады

Вашингтон, 13 июля. Церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Японии посетит супруга президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В тексте сообщения говорится, что дополнительная информация и детали уточняются.

«Первая леди (США. — Прим. ред.) Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что зрители Первого канала смогут увидеть открытие Олимпиады. Трансляция события на телеканале начнется 23 июля в 14:00 по Москве.