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Первая леди США отправится в Японию на церемонию открытия Олимпиады

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:17
Политика
Первая леди США отправится в Японию на церемонию открытия Олимпиады
wikipedia.org  /  Jim Greenhill / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 13 июля. Церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Японии посетит супруга президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В тексте сообщения говорится, что дополнительная информация и детали уточняются.

«Первая леди (США. — Прим. ред.) Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что зрители Первого канала смогут увидеть открытие Олимпиады. Трансляция события на телеканале начнется 23 июля в 14:00 по Москве.

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япония сша байден
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