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Власти Адыгеи ввели новые правила для заселения в отели в условиях пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:12
Общество
Власти Адыгеи ввели новые правила для заселения в отели в условиях пандемии COVID-19
pixabay.com  /  Olichel

Майкоп, 13 июля. Туристы, заселяющиеся в отели и гостиницы в Адыгее, должны будут предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о прививке.

Правительство Республики Адыгея внесло изменения в правила заселения в отели и гостиницы, расположенные на территории региона. Согласно тексту постановления, туристам необходимо подтвердить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции, предъявив сертификат о вакцинации. Также принимаются отрицательные результаты ПЦР-тестов. Отмечается, что новое требование касается не только путешественников, но и сотрудников туристической отрасли.

Вакцинация не только дает право на заселение, но и позволяет защитить организм от опасной коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, после вакцинации не снижается иммунитет к другим заболеваниям.

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туризм требования ограничения
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