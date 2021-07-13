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Томские пожарные вытащили из горящего дома семимесячного младенца и его мать
Общество
Томские пожарные вытащили из горящего дома семимесячного младенца и его мать
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Томск, 13 июля. Инцидент произошел на улице Чулымской в Томске. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара и вытащили из дома 26-летнюю женщину с маленьким ребенком.

К моменту приезда пожарных горели дворовые постройки, которые были расположены между двумя жилыми домами. Пламя распространилось на крышу двухквартирного бревенчатого и одноквартирного брусового домов.

Спасатели спилили решетку на одном из домов и помогли выйти из охваченного огнем здания женщине с младенцем. Их осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.

В Волгограде жеребенок попал в колодец в Краснослободске, сообщал ФАН. Его спасали сотрудники областного подразделения МЧС.

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