Томские пожарные вытащили из горящего дома семимесячного младенца и его мать

Томск, 13 июля. Инцидент произошел на улице Чулымской в Томске. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара и вытащили из дома 26-летнюю женщину с маленьким ребенком.

К моменту приезда пожарных горели дворовые постройки, которые были расположены между двумя жилыми домами. Пламя распространилось на крышу двухквартирного бревенчатого и одноквартирного брусового домов.

Спасатели спилили решетку на одном из домов и помогли выйти из охваченного огнем здания женщине с младенцем. Их осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.

В Волгограде жеребенок попал в колодец в Краснослободске, сообщал ФАН. Его спасали сотрудники областного подразделения МЧС.