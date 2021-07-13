Более сотни мигрантов проникли из Марокко в испанский анклав

Рабат, 13 июля. Группа, состоящая из 119 беженцев, проникла в анклав Мелилья. Желающие оказаться в ЕС накануне перелезли через тройной железный забор.

По данным испанских властей, около 200 выходцев из стран Африки южнее Сахары хотели пересечь границу. Сотрудники Гражданской гвардии и марокканские полицейские пытались их остановить. Однако более половины мигрантов все же проникли в анклав.

Оказавшихся в Испании мужчин немедленно перевели в центр временного проживания. Их поместили на карантин для прохождения тестов на COVID-19.

Полиция Мелильи сообщила, что в ходе инцидента на границе пострадали пять силовиков и один нелегал. В ведомстве отметили «эффективное сотрудничество» их марокканских коллег в предотвращении наплыва беженцев.

Испанские анклавы на севере континента являются традиционным маршрутом для мигрантов. Они представляют собой единственную сухопутную границу между Африкой и Европой.

В мае более восьми тысяч человек, воспользовавшись ослаблением пограничного контроля, перебежали из Марокко в Сеуту. Это случилось на фоне дипломатического кризиса между странами. Тогда в Мадриде заявили, что их соседи сознательно допустили наплыв беженцев.