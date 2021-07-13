На жителя Иркутска завели дело за угрозы сбросить ребенка с 13-го этажа

Иркутск, 13 июля. Следователи завели дело о приготовлении к убийству на мужчину, который угрожал выбросить с балкона трехлетнего ребенка.

Инцидент произошел в жилом доме на Советской улице. Мужчина вылез на карниз балкона и угрожал сбросить сына. В настоящее время ребенка спасли, а гражданина задержали. Правоохранители вызвали подозреваемого на допрос. Он пояснил, что причиной поступка стал конфликт с супругой.

Гражданин стоял на карнизе более часа. Он отпускал ребенка на балкон, но позже подтаскивал его к окну. На месте находились сотрудники МВД, спасатели и психологи. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.