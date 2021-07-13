Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 15:45
15:45
Общество
Переехавшая в Чехию россиянка честно рассказала о минусах жизни в Праге
15:41
Происшествия
Жена удерживавшего сына на балконе иркутянина подвергалась побоям
15:40
Экономика
Киев предлагает России «откупиться» за «СП-2» новым контрактом на транзит газа
15:38
Армия
Главком ВМФ заявил об успешном завершении репетиции главного военно-морского парада
15:38
Спорт
Экс-полузащитник «Локомотива» Мариу заключил контракт с «Бенфикой»
15:38
Экономика
Чубайс впервые получил долю в корпорации АФК «Система»
15:34
Политика
«Будут свирепствовать»: Матвейчев спрогнозировал реакцию русофобов на статью Путина
15:32
Происшествия
Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть
15:29
Происшествия
Стрелявшей в людей петербурженке грозит тюремный срок
15:27
Общество
Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока об аномально жаркой погоде
Все новости

На жителя Иркутска завели дело за угрозы сбросить ребенка с 13-го этажа

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:24
Происшествия
На жителя Иркутска завели дело за угрозы сбросить ребенка с 13-го этажа
Федеральное агентство новостей

Иркутск, 13 июля. Следователи завели дело о приготовлении к убийству на мужчину, который угрожал выбросить с балкона трехлетнего ребенка.

Инцидент произошел в жилом доме на Советской улице. Мужчина вылез на карниз балкона и угрожал сбросить сына. В настоящее время ребенка спасли, а гражданина задержали. Правоохранители вызвали подозреваемого на допрос. Он пояснил, что причиной поступка стал конфликт с супругой.

Гражданин стоял на карнизе более часа. Он отпускал ребенка на балкон, но позже подтаскивал его к окну. На месте находились сотрудники МВД, спасатели и психологи. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Вернуться назад

иркутск уголовное дело задержание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru