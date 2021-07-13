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Клиенты «Тинькофф-банка» столкнулись со сбоями в работе сервисов

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:09
Экономика
Клиенты «Тинькофф-банка» столкнулись со сбоями в работе сервисов
vk.com  /  Тинькофф

Москва, 13 июля. Сбои в работе сервисов банка «Тинькофф» зафиксированы во вторник на территории России, сообщается на сайте Downdetector.

Так, 999 отчетов о неполадках в работе банковских сервисов накопилось по состоянию на 13:55 по московскому времени. Среди пользователей, пожаловавшихся на проблемы, 63% сообщили о сложностях со входом в систему, 23% — о сбое всех сервисов финансовой организации, 14% — о проблемах с проведением денежных переводов.

Проблемы с работой «Тинькофф-банка» испытали в основном клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары и Казани.

В ночь на 13 июля пользователи из нескольких стран сообщили о неполадках в работе социальной сети Instagram. Большие сбои наблюдались в США, Канаде и Великобритании.

Повышенное количество запросов на едином портале госуслуг накануне стало причиной возникновения неполадок в работе сервиса. Например, речь идет о записи на вакцинацию в Москве и Подмосковье, сообщили в службе поддержки ЕГПУ.

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банк неполадки тинькофф сбои в работе
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