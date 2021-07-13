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Анна Кливленд появилась на красной дорожке в Каннах в золотом платье

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:16
Шоу-бизнес
Анна Кливленд появилась на красной дорожке в Каннах в золотом платье
Global Look Press  /  Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com

Канны, 13 июля. Анна Кливленд — супермодель во втором поколении. По ее словам, она родилась и выросла «в кутюре». Ее внешность необычна. Из-за этого ее не раз называли «инопланетянкой». Но нельзя не согласиться с тем, как девушке идут вечерние наряды и украшения категории «высокое ювелирное искусство».

Не так давно она появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в золотом платье Alberta Ferretti, украшенного пайетками, мишурой и шипами. В V-образном вырезе уютно расположились переплетенные украшения в виде змей Bvlgari, инкрустированные изумрудами и бриллиантами. 

Жан Поль Готье очень тепло отзывается о своей музе. Вспоминая свое знакомство с супермоделью в Париже, он отметил, что сразу же пришел в восторг. 

Анна Кливленд появилась на красной дорожке в Каннах в золотом платье
Prt Scr instagram.com  / @anna_vrc

«Она не просто модель, а артистка. Поэтична, на одной волне с космосом. В ней есть что-то, что я встречал до этого момента только у русских — драма, но одновременно и комедия».

Анна Кливленд не раз заявляла, что быть showgirl заложено в ее ДНК. 

Стоит отметить, что Анна Кливленд — дочь легендарной модели 1970-х Пэт Кливленд.

Жан Поль Готье вспоминал, что во времена, когда он только начинал свой путь дизайнера, и у него еще не было денег, Кливленд уже тогда была звездой первой величины. 

«Я же лишь мог пользоваться услугами по большей части непрофессиональных моделей и даже не решался обратиться к ней с такой наглой просьбой. Позже, когда у нас появилась возможность поработать вместе, Пэт была уже тесно связана с дизайнером Тьерри Мюглером, стала его музой», — вспоминает модельер.

Ранее сообщалось, как американская актриса Джессика Честейн пришла на показ Dior Haute Couture. 

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