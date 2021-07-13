Анна Кливленд появилась на красной дорожке в Каннах в золотом платье

Канны, 13 июля. Анна Кливленд — супермодель во втором поколении. По ее словам, она родилась и выросла «в кутюре». Ее внешность необычна. Из-за этого ее не раз называли «инопланетянкой». Но нельзя не согласиться с тем, как девушке идут вечерние наряды и украшения категории «высокое ювелирное искусство».

Не так давно она появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в золотом платье Alberta Ferretti, украшенного пайетками, мишурой и шипами. В V-образном вырезе уютно расположились переплетенные украшения в виде змей Bvlgari, инкрустированные изумрудами и бриллиантами.