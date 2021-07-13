Анна Кливленд появилась на красной дорожке в Каннах в золотом платье

Канны, 13 июля. Анна Кливленд — супермодель во втором поколении. По ее словам, она родилась и выросла «в кутюре». Ее внешность необычна. Из-за этого ее не раз называли «инопланетянкой». Но нельзя не согласиться с тем, как девушке идут вечерние наряды и украшения категории «высокое ювелирное искусство».
Не так давно она появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в золотом платье Alberta Ferretti, украшенного пайетками, мишурой и шипами. В V-образном вырезе уютно расположились переплетенные украшения в виде змей Bvlgari, инкрустированные изумрудами и бриллиантами.
Жан Поль Готье очень тепло отзывается о своей музе. Вспоминая свое знакомство с супермоделью в Париже, он отметил, что сразу же пришел в восторг.
«Она не просто модель, а артистка. Поэтична, на одной волне с космосом. В ней есть что-то, что я встречал до этого момента только у русских — драма, но одновременно и комедия».
Анна Кливленд не раз заявляла, что быть showgirl заложено в ее ДНК.
Стоит отметить, что Анна Кливленд — дочь легендарной модели 1970-х Пэт Кливленд.
Жан Поль Готье вспоминал, что во времена, когда он только начинал свой путь дизайнера, и у него еще не было денег, Кливленд уже тогда была звездой первой величины.
«Я же лишь мог пользоваться услугами по большей части непрофессиональных моделей и даже не решался обратиться к ней с такой наглой просьбой. Позже, когда у нас появилась возможность поработать вместе, Пэт была уже тесно связана с дизайнером Тьерри Мюглером, стала его музой», — вспоминает модельер.
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