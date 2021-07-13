Ученые из Канады определили, как начинаются романтические отношения у людей

Ванкувер, 13 июля. Романтические отношения часто начинаются с дружбы. Ученые из Канады провели опрос и выяснили, как часто платонические отношения заканчиваются любовью.

Специалисты канадского Университета Виктории провели исследование особенностей человеческих отношений с участием 1900 добровольцев разных возрастов. Результаты научной работы были приведены в издании Planet Today.

По словам авторов исследования, платонические отношения часто перерастают в романтические. Согласно результатам анализа данных, 68% респондентов сначала дружили со своими избранниками. Чаще всего такое явление наблюдается среди людей в возрасте 20 лет. В этой группе дружба перерастает в любовь в 85% случаев.

Как сообщалось ранее, сексолог Александра Миллер рекомендует женщинам не забывать о своих границах и не нахваливать партнеров. Это поспособствует счастливой совместной жизни.