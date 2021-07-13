Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 15:45
15:45
Общество
Переехавшая в Чехию россиянка честно рассказала о минусах жизни в Праге
15:41
Происшествия
Жена удерживавшего сына на балконе иркутянина подвергалась побоям
15:40
Экономика
Киев предлагает России «откупиться» за «СП-2» новым контрактом на транзит газа
15:38
Армия
Главком ВМФ заявил об успешном завершении репетиции главного военно-морского парада
15:38
Спорт
Экс-полузащитник «Локомотива» Мариу заключил контракт с «Бенфикой»
15:38
Экономика
Чубайс впервые получил долю в корпорации АФК «Система»
15:34
Политика
«Будут свирепствовать»: Матвейчев спрогнозировал реакцию русофобов на статью Путина
15:32
Происшествия
Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть
15:29
Происшествия
Стрелявшей в людей петербурженке грозит тюремный срок
15:27
Общество
Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока об аномально жаркой погоде
Все новости

Ученые из Канады определили, как начинаются романтические отношения у людей

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:01
Наука
Ученые из Канады определили, как начинаются романтические отношения у людей
pixabay.com

Ванкувер, 13 июля. Романтические отношения часто начинаются с дружбы. Ученые из Канады провели опрос и выяснили, как часто платонические отношения заканчиваются любовью.

Специалисты канадского Университета Виктории провели исследование особенностей человеческих отношений с участием 1900 добровольцев разных возрастов. Результаты научной работы были приведены в издании Planet Today.

По словам авторов исследования, платонические отношения часто перерастают в романтические. Согласно результатам анализа данных, 68% респондентов сначала дружили со своими избранниками. Чаще всего такое явление наблюдается среди людей в возрасте 20 лет. В этой группе дружба перерастает в любовь в 85% случаев.

Как сообщалось ранее, сексолог Александра Миллер рекомендует женщинам не забывать о своих границах и не нахваливать партнеров. Это поспособствует счастливой совместной жизни.

Вернуться назад

любовь отношения психология дружба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru