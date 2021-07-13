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Игроки авторынка предупредили о росте цен на машины в России

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:04
Экономика
Игроки авторынка предупредили о росте цен на машины в России
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Москва, 13 июля. Запуск платформы «Автодата» с данными о российских автомобилях может спровоцировать рост цен на новые машины, а сбор сведений об их владельцах сопряжен с риском утечки.

В систему будут поступать различные сведения, в том числе от органов власти (информация о владельцах машин, нарушениях, техосмотрах) и управляющих дорожных компаний, сообщает «Коммерсант». В базу также начнут передавать координаты местонахождения, благодаря чему можно отследить любую машину.

В итоге производителям придется переоборудовать машины, что приведет к дополнительным тратам. Вероятнее всего, это отразится на покупателях, поскольку «Автодата» вынудит компенсировать расходы за счет увеличения цен.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечает восстановление российского авторынка, спрос уже превышает предложение. Так, продажи новых легковых и коммерческих автомобилей за первые шесть месяцев выросли на 36,9%.

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автомобили авторынок рост цен автодата
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