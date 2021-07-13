Статья Путина о русско-украинском единстве: пересборка Большой России

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на официальном сайте президента РФ одновременно на русском и на украинском языках, что вроде бы ставит под сомнение сам тезис о том, что русские и украинцы — один народ. Хотя на деле — не только утверждает его, но и подчеркивает нынешние реалии этого единства, переживающего сегодня, пожалуй, самый сложный период в своей истории.

В этой своей работе Путин прямо указывает на то, что культурно-историческое и идейно-политическое единство — вовсе не идентичны, а порой — до полярности противоположны друг другу, что они всегда находятся в сложном взаимодействии между собой. И раз он, один из ведущих политиков современности, счел нужным обратиться к культурно-исторической феноменологии русских и украинцев, то чем такое обращение может быть обусловлено и на достижение каких целей направлено?

На мой взгляд, это может означать лишь одно — пересмотр идейных оснований государственной политики России. Потому что в новых условиях, при новом балансе сил, оставаться на прежних идейных основаниях — невозможно. Говоря известными словами Талейрана:

«Это хуже, чем преступление: это ошибка».

А ошибок Путин старается не допускать. Или, раз уж они случились, исправлять их как можно быстрее, пока они не привели к необратимым последствиям. Чтобы понять все это, достаточно просто внимательно прочитать текст его статьи.

«Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа».

То есть налицо как «наши собственные ошибки», так и целенаправленная работа неких внешних и враждебных по отношению к «нашему единству» сил. И здесь — чрезвычайно важный момент! — президент России не ограничивается абстрактной констатацией факта, но конкретно называет и ошибки вместе с их «авторами», и враждебные силы. Правда, пока лишь в историческом контексте. Но это, надо понимать, дело поправимое.

Федеральное агентство новостей /

Что же это за силы и что это за ошибки? Главной силой, которая старалась помешать объединению русских земель вокруг Москвы, были католическая церковь и польско-литовское государство, известное в истории как Речь Посполитая. В отношении русских, как отмечает Путин, начиная уже с XIV века «проводились ополячивание и латинизация, православие вытеснялось». А к середине XVII века, после Вестфальского мира, положение православных русскоязычных как угнетенного меньшинства в Речи Посполитой стало абсолютно невыносимым, что и привело к восстанию Богдана Хмельницкого. Наверное, здесь можно было бы провести параллель с разделением и противопоставлением сербского и хорватского народов, в котором католическая церковь сыграла еще более значимую роль, но это означало бы выход путинской статьи за рамки избранной темы, в нынешних условиях вряд ли оправданный.

Президент делает акцент на том, что в составе Российской империи земли нынешней Украины развивались как равноправные части единого государства, многообразные по своему этническому и религиозному составу, а собственно «украинский вопрос» создавался и использовался с середины XIX века в основном в интересах польского национального движения и империи Габсбургов — при неизменной поддержке католической церкви. В годы Первой мировой войны, особенно — после Брестского мира, шефство над украинским национализмом из Вены переместилось в Берлин. В 1919 году бывший начальник штаба Восточного фронта, генерал Макс Гофман в интервью британской Daily Mail (репортер которой, кстати, 23 июня 2021 года находился вместе с корреспондентом BBC на борту эсминца Defender) говорил:

«Украина — это дело моих рук... Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России».

Тогда Украина впервые появляется как отдельная территория на политических картах мира, а ее границы практически совпадают с границами немецкой оккупации.

Путин говорит о том, что создание Советского Союза, в котором приняла участие провозглашенная в марте 1919 года Украинская Советская Социалистическая Республика, было опасной «миной замедленного действия», заложенной в основание советской государственности, которая «взорвалась», как только произошел отказ от коммунистической идеологии. И это действительно так. Но понятно, что «конструкторы» СССР исходили из требований максимальной эффективности создаваемого ими государственно-политического механизма «здесь и сейчас», а не через 60–70 лет. И их правоту подтвердили события 1930–1960-х годов, когда Большая Россия в форме Советского Союза стала одной из ведущих держав мира, выстояла в Великой Отечественной войне, завершив ее победами 1945 года, освоила ядерную энергию и первой вышла в космос. Следовательно, налицо ошибка не столько революционеров-большевиков во главе с Лениным и Сталиным, а их наследников-«перестройщиков» во главе с Горбачевым и Ельциным.

ФБА «Экономика сегодня» /

Слова президента России в адрес советской национальной политики, «ограбившей» Россию, не только понятны, но и оправданны новым политическим целеполаганием:

«Уходите с тем, с чем пришли!»

При этом Путин подчеркивает: Россия признала новые геополитические реалии и с уважением относится к выбору части своих бывших соотечественников, ощутивших себя отдельной нацией и отдельным государством. Но такое уважение должно быть взаимным, чего не происходит. Тезис о том, что «Украина — не Россия», сменился тезисом о том, что Украина должна быть «анти-Россией», и с этим Россия никогда не сможет смириться. Тем более что воплощение этого тезиса в жизнь вредит России и уничтожает саму Украину.

Бандеровский неонацизм, после 2014 года восторжествовавший на украинской территории, — род политической наркомании, «игла», на которую подсадили население Украины крупные внешние мафиози и мелкие «пушеры», устроившие в Киеве государственный переворот и, как следствие, гражданскую войну, которая идет не только в Донбассе, но и по всей стране, где открыто, на государственном уровне, подавляются права и свободы русского и русскоязычного населения, а также ряда других национальных меньшинств. Путин говорит о том, что киевскими властями на подвластной им территории осуществляется фактический геноцид русского (и украинского) народа, миллионы людей силой принуждают отказываться от своей истории, своих предков, своего языка и своей веры.

Федеральное агентство новостей /

Относительно последнего момента следует сказать, что за созданной под эгидой Константинопольского патриархата автокефальной «Православной церковью Украины» хорошо видны «уши» все того же Святого Престола, использующего для достижения своих целей и католиков, и униатов, и «автокефалов». Кстати, нынешняя администрация Байдена, традиционно курирующего «евромайданную Украину», тоже практически полностью католическая, превосходя в этом отношении даже администрацию Джона Кеннеди.

«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней… Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — пишет Владимир Путин.

Российский лидер завершает свою статью на мирной ноте — о том, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», а какой быть Украине — решать ее гражданам. Но за этой нотой, стоит повторить, начинается совсем иная политическая партитура. В конце концов, разве не многие казаки из Речи Посполитой, которые брали Москву в Смутное время, через 40 лет присягали царю на Переяславской раде? Разве не многие националисты, которые сражались против «москалей» и «красных» в Гражданскую войну, строили и защищали потом Советскую Украину?

У многих в Незалежной еще остается право выбора. И Путин его подтверждает. Но при этом дает понять, что уже скоро ситуация может измениться.