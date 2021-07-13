Статья Путина о русско-украинском единстве: пересборка Большой России

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на официальном сайте президента РФ одновременно на русском и на украинском языках, что вроде бы ставит под сомнение сам тезис о том, что русские и украинцы — один народ. Хотя на деле — не только утверждает его, но и подчеркивает нынешние реалии этого единства, переживающего сегодня, пожалуй, самый сложный период в своей истории.
В этой своей работе Путин прямо указывает на то, что культурно-историческое и идейно-политическое единство — вовсе не идентичны, а порой — до полярности противоположны друг другу, что они всегда находятся в сложном взаимодействии между собой. И раз он, один из ведущих политиков современности, счел нужным обратиться к культурно-исторической феноменологии русских и украинцев, то чем такое обращение может быть обусловлено и на достижение каких целей направлено?
На мой взгляд, это может означать лишь одно — пересмотр идейных оснований государственной политики России. Потому что в новых условиях, при новом балансе сил, оставаться на прежних идейных основаниях — невозможно. Говоря известными словами Талейрана:
«Это хуже, чем преступление: это ошибка».
А ошибок Путин старается не допускать. Или, раз уж они случились, исправлять их как можно быстрее, пока они не привели к необратимым последствиям. Чтобы понять все это, достаточно просто внимательно прочитать текст его статьи.
«Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа».
То есть налицо как «наши собственные ошибки», так и целенаправленная работа неких внешних и враждебных по отношению к «нашему единству» сил. И здесь — чрезвычайно важный момент! — президент России не ограничивается абстрактной констатацией факта, но конкретно называет и ошибки вместе с их «авторами», и враждебные силы. Правда, пока лишь в историческом контексте. Но это, надо понимать, дело поправимое.
Что же это за силы и что это за ошибки? Главной силой, которая старалась помешать объединению русских земель вокруг Москвы, были католическая церковь и польско-литовское государство, известное в истории как Речь Посполитая. В отношении русских, как отмечает Путин, начиная уже с XIV века «проводились ополячивание и латинизация, православие вытеснялось». А к середине XVII века, после Вестфальского мира, положение православных русскоязычных как угнетенного меньшинства в Речи Посполитой стало абсолютно невыносимым, что и привело к восстанию Богдана Хмельницкого. Наверное, здесь можно было бы провести параллель с разделением и противопоставлением сербского и хорватского народов, в котором католическая церковь сыграла еще более значимую роль, но это означало бы выход путинской статьи за рамки избранной темы, в нынешних условиях вряд ли оправданный.
Президент делает акцент на том, что в составе Российской империи земли нынешней Украины развивались как равноправные части единого государства, многообразные по своему этническому и религиозному составу, а собственно «украинский вопрос» создавался и использовался с середины XIX века в основном в интересах польского национального движения и империи Габсбургов — при неизменной поддержке католической церкви. В годы Первой мировой войны, особенно — после Брестского мира, шефство над украинским национализмом из Вены переместилось в Берлин. В 1919 году бывший начальник штаба Восточного фронта, генерал Макс Гофман в интервью британской Daily Mail (репортер которой, кстати, 23 июня 2021 года находился вместе с корреспондентом BBC на борту эсминца Defender) говорил:
«Украина — это дело моих рук... Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России».
Тогда Украина впервые появляется как отдельная территория на политических картах мира, а ее границы практически совпадают с границами немецкой оккупации.
Путин говорит о том, что создание Советского Союза, в котором приняла участие провозглашенная в марте 1919 года Украинская Советская Социалистическая Республика, было опасной «миной замедленного действия», заложенной в основание советской государственности, которая «взорвалась», как только произошел отказ от коммунистической идеологии. И это действительно так. Но понятно, что «конструкторы» СССР исходили из требований максимальной эффективности создаваемого ими государственно-политического механизма «здесь и сейчас», а не через 60–70 лет. И их правоту подтвердили события 1930–1960-х годов, когда Большая Россия в форме Советского Союза стала одной из ведущих держав мира, выстояла в Великой Отечественной войне, завершив ее победами 1945 года, освоила ядерную энергию и первой вышла в космос. Следовательно, налицо ошибка не столько революционеров-большевиков во главе с Лениным и Сталиным, а их наследников-«перестройщиков» во главе с Горбачевым и Ельциным.
Слова президента России в адрес советской национальной политики, «ограбившей» Россию, не только понятны, но и оправданны новым политическим целеполаганием:
«Уходите с тем, с чем пришли!»
При этом Путин подчеркивает: Россия признала новые геополитические реалии и с уважением относится к выбору части своих бывших соотечественников, ощутивших себя отдельной нацией и отдельным государством. Но такое уважение должно быть взаимным, чего не происходит. Тезис о том, что «Украина — не Россия», сменился тезисом о том, что Украина должна быть «анти-Россией», и с этим Россия никогда не сможет смириться. Тем более что воплощение этого тезиса в жизнь вредит России и уничтожает саму Украину.
Бандеровский неонацизм, после 2014 года восторжествовавший на украинской территории, — род политической наркомании, «игла», на которую подсадили население Украины крупные внешние мафиози и мелкие «пушеры», устроившие в Киеве государственный переворот и, как следствие, гражданскую войну, которая идет не только в Донбассе, но и по всей стране, где открыто, на государственном уровне, подавляются права и свободы русского и русскоязычного населения, а также ряда других национальных меньшинств. Путин говорит о том, что киевскими властями на подвластной им территории осуществляется фактический геноцид русского (и украинского) народа, миллионы людей силой принуждают отказываться от своей истории, своих предков, своего языка и своей веры.
Относительно последнего момента следует сказать, что за созданной под эгидой Константинопольского патриархата автокефальной «Православной церковью Украины» хорошо видны «уши» все того же Святого Престола, использующего для достижения своих целей и католиков, и униатов, и «автокефалов». Кстати, нынешняя администрация Байдена, традиционно курирующего «евромайданную Украину», тоже практически полностью католическая, превосходя в этом отношении даже администрацию Джона Кеннеди.
«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней… Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — пишет Владимир Путин.
Российский лидер завершает свою статью на мирной ноте — о том, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», а какой быть Украине — решать ее гражданам. Но за этой нотой, стоит повторить, начинается совсем иная политическая партитура. В конце концов, разве не многие казаки из Речи Посполитой, которые брали Москву в Смутное время, через 40 лет присягали царю на Переяславской раде? Разве не многие националисты, которые сражались против «москалей» и «красных» в Гражданскую войну, строили и защищали потом Советскую Украину?
У многих в Незалежной еще остается право выбора. И Путин его подтверждает. Но при этом дает понять, что уже скоро ситуация может измениться.