Фестиваль «Белые ночи» успешно прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июля. Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» успешно отгремел на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло при соблюдении всех противокоронавирусных мер.

Фестиваль стартовал в офлайн-режиме 9 июля и стал одним из самых значимых событий месяца, а завершился ночью с 12 на 13 июля. В отличие от прочих крупных мероприятий в городе, на «Белых ночах» организаторы уделили особое внимание соблюдению санитарных норм, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.

В первый день на площадке выступили популярные артисты и раскрученные интернет-звезды, которых активно стали приглашать для участия в событиях такого уровня. Зрители смогли насладиться номерами кумиров: тиктокера Дани Милохина, рэпера Давида Манукяна (Давы), Егора Шипа, Мари Сен и многих других. Первый день был направлен на привлечение молодой аудитории.

Во второй день «Белых ночей» аудитория заметно расширилась, перед посетителями выступали не только молодые звезды шоу-бизнеса, но и мэтры отечественной сцены. Зрители смогли насладиться номерами Валерии, дуэта Artik&Asti, группы «А'Студио», певцов Димы Билана, Григория Лепса и многих других. Завершали программу «Дискотека Авария», «Марсель», популярные исполнительницы Елка, Юлия Савичева и Мари Краймбрери.

Красочное мероприятие прошло при поддержке «Российской Медиагруппы». Пользователи Сети оставили огромное количество восторженных отзывов, оценив высокий технический уровень музыкального фестиваля.

Радость от мероприятия выразили не только зрители, но и многие артисты. Среди восторженных звезд отметился популярный исполнитель Александр Панайотов. Артист заявил, что завидует жителям Петербурга, которые живут в потрясающей красоте.