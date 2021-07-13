Прокуратура выявила нарушения при проверке посадочных площадок в Красноярском крае

Красноярск, 13 июля. Сотрудники Норильской транспортной прокуратуры установили, что на нескольких посадочных площадках в селе Хатанга не соблюдались требования воздушного законодательства.

Площадки «Хета», «Катырык», «Сындасско», «Попигай», «Новорыбная», «Новая» использовались местной администрацией для приема и запуска судов без соответствующего уведомления в орган Росавиации. Кроме того, данные действия предпринимались в отсутствие аэронавигационных паспортов.

В связи с выявленными нарушениями, а также бездействием местных властей после получения представления от прокурора иск правоохранителей был передан в суд, заявили в ведомстве. В итоге дворец правосудия обязал ответчиков разработать аэронавигационные паспорта на шесть взлетных площадок в районе.