Синоптик Вильфанд предупредил об увеличении числа опасных природных явлений в России

Москва, 13 июля. Число опасных природных явлений увеличилось на территории России почти на 18% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным отрезком 2020 года.

Так, с января по июнь в стране зафиксировано 574 опасных метеорологических явления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В прошлом году было 487 опасных явлений», — подчеркнул он.

Под опасными понимаются такие метеорологические ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, а также нарушают жизнедеятельность экономической и хозяйственной отраслей. Так, в эту категорию могут входить мощные ливни, шквалистый ветер, аномальная жара и очень сильные холода.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что москвичей ожидают изменения в погоде уже со второй половины недели. Кратковременные дожди с грозами придут в город 14 июля.