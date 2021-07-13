Роза Сябитова рассказала о последствиях пластики на груди

Москва, 13 июля. Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала об ужасающих последствиях, с которыми она столкнулась после пластики груди.

Телеведущая решила лечь на стол хирурга из-за работы на телевидении, поскольку хотела выглядеть более привлекательнее. Теперь звезда шоу «Давай поженимся!» жалеет об этом.

Новая грудь доставляет Сябитовой достаточно проблем: она не может нормально спать, вынуждена носить специальное белье.

«Уже десять лет я ношу компрессионное белье, я сплю в нем, я в нем хожу. Спать можно было на животе, а теперь только в определенной позе. А как спина болит? Причем ладно бы свои были бы. Так я сама себе две дыни воткнула. Красиво, не спорю. Но стоит ли эта красота того дискомфорта, с которым я живу?» — сказала 59-летняя знаменитость в эфире YouTube-шоу «Почему я?».

Что касается стоимости операции, то, по словам телеведущей, пластика груди обошлась ей как два мерседеса. Точную сумму она не назвала, также не упомянув, какие модели немецкого концерна она имеет в виду.

Знаменитость часто делает откровенные заявления, в том числе о своей личной жизни. Роза Сябитова сообщила, что решила отказаться от сексуальных контактов после операции на матке. По ее словам, интимная близость ради здоровья необязательна.