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Россия и Алжир проведут военные учения в Северной Осетии
Весь мир
Россия и Алжир проведут военные учения в Северной Осетии
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской федерации / Creative Commons Attribution 4.0

Ростов-на-Дону, 13 июля. Россия и Алжир впервые проведут совместное тактическое учение. Оно состоится в октябре в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В ведомстве объяснили, что маневры пройдут на полигоне Тарское. Планируется, что в них задействуют около 80 российских солдат и такое же число военнослужащих североафриканской страны.

Во Владикавказе прошла встреча представителей двух государств. Стороны обсудили подготовку к мероприятию.

«Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств. В ходе конференции члены делегаций двух стран согласовали порядок пересечения государственной границы, размещения и питания личного состава, организации материально-технического обеспечения», — сообщил представитель округа Вадим Астафьев.

Учения посвящены борьбе с терроризмом. Их задача — повысить готовность органов управления, сил и средств перед угрозой атак экстремистов.

«Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности», — добавил Астафьев.

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