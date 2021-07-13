Россия и Алжир проведут военные учения в Северной Осетии

Ростов-на-Дону, 13 июля. Россия и Алжир впервые проведут совместное тактическое учение. Оно состоится в октябре в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В ведомстве объяснили, что маневры пройдут на полигоне Тарское. Планируется, что в них задействуют около 80 российских солдат и такое же число военнослужащих североафриканской страны.

Во Владикавказе прошла встреча представителей двух государств. Стороны обсудили подготовку к мероприятию.

«Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств. В ходе конференции члены делегаций двух стран согласовали порядок пересечения государственной границы, размещения и питания личного состава, организации материально-технического обеспечения», — сообщил представитель округа Вадим Астафьев.

Учения посвящены борьбе с терроризмом. Их задача — повысить готовность органов управления, сил и средств перед угрозой атак экстремистов.