Шугалей призвал США смириться с тем, что время однополярного мира прошло

Россия не ждет услуг или помощи от Соединенных Штатов, но для взаимовыгодных отношений требует уважения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института. Текст его выступления опубликовала российская дипмиссия на своей странице в Facebook.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения», — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду, что Вашингтон учтет интересы Москвы. По словам Антонова, в нынешней турбулентной глобальной обстановке государствам необходимо научиться ладить друг с другом ради безопасности и процветания их граждан. Россия готова начать и продолжать эту работу, отметил посол РФ в США. Тем более опасности, с которыми сталкиваются обе страны, требуют совместных усилий.

«Для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки», — указал Антонов.

По его словам, в ближайшие недели может состояться встреча делегаций двух стран под руководством заместителей внешнеполитических ведомств. Главной темой обсуждения на этой встрече может стать стратегическая стабильность в мире.

Global Look Press / MFA Russia

Ученый-социолог и юрист, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слова посла России в США Анатолия Антонова. Он отметил, что РФ является самодостаточным государством, которому от США необходимо только уважение.

«Заявление российского дипломата является абсолютно обоснованным. Действительно, Россия ничего совершенно не ждет от Соединенных Штатов, кроме уважения. Нам ничего не нужно. Россия — самодостаточная страна, у которой все есть, поэтому она самостоятельно может себя обеспечить — без чьей-либо помощи», — указал собеседник ФАН.

Народные новости / Руслан Тимербаев

По его словам, Вашингтону придется принять как данность, что мир — больше не однополярный.

«К сожалению, из-за этого Вашингтон и не может успокоиться. США привыкли, что все от них зависят, что они управляют миром. Но однополярного мира больше не существует. Это данность, которую Белому дому необходимо принять. Они не хотят. Но рано или поздно это им все равно придется принять», — резюмировал Максим Шугалей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ужасающей для США ситуации после убийства президента Гаити. По словам дипломата, сейчас Вашингтон направил свою делегацию в Гаити после сообщений, что несколько задержанных по подозрению в причастности к убийству Жовенеля Моиза были информаторами ФБР и американского Агентства по борьбе с наркотиками.