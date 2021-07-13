Кэти Перри перепутала Ферги с Софьей Таюрской из Little Big

Москва, 13 июля. Известная американская исполнительница Кэти Перри не узнала солистку популярной группы Little Big Софью Таюрскую. Звезда подумала, что на снимке в соцсети певица Fergie (Ферги).

Популярный российский рэйв-коллектив записал совместный хит с американским певцом Оливером Три, который последнее время живет в Москве. Однако появление петербургских артистов в его ленте несколько смутило не только фанатов, но и звездных коллег исполнителя.

«Я никогда не был так счастлив, здоров и вдохновлен на создание невероятных произведений искусства. Скоро вы все увидите, что я записал лучший альбом в своей жизни Cowboy Tears… Я люблю всех вас», — подписал пост Три.

Под постом появилось огромное количество удивленных сообщений, особенно после слов артиста о том, что он переехал из США. Но больше всех отличилась Кети Перри, которая перепутала артисток на фотографии.

«Я скучаю по старому Оливеру. Но здорово, что ты сейчас работаешь в дуэте с Fergie из Black Eyed Peas», — написала певица.

Многие поклонники предположили, что голливудская дива решила так пошутить и подчеркнуть сходство блондинок. Некоторые отметили, что дуэт музыкантов должен быть восхитительным и они с нетерпением ждут новинки.

В этом году популярная американская исполнительница Кэти Перри родила ребенка и вышла замуж за популярного актера Орландо Блума. Церемония прошла в закрытом формате, на нее не были приглашены даже близкие друзья.