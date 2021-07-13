Работающая на стройке модель Надежда Lertulo рассказала о тяжелом детстве

Москва, 13 июля. Модель Надежда Lertulo, работающая по совместительству на стройке, рассказала о тяжелом детстве, которое она провела в московском интернате.

Манекенщица указала, что в детском доме не все воспитатели были хорошими. По ее словам, в то время ее жизнь напоминала «салат» из разных событий.

Женщина чувствовала солидарность с другими воспитанниками, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Говоря о досуге, она указала, что вместе с другими ребятами они ставили различные театральные постановки.

«Маленькими мы берегли друг друга, понимая, что друг у друга есть только мы. Мы не пускали взрослых в наш мир», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

При этом будущее выпускников интерната ее не порадовала. По словам манекенщицы, один из ее приятелей стал черным риэлтором и отжимал квартиры у других сирот. Тяжелее всего, по словам Надежды Lertulo, ей дался переход из интерната во взрослый и свободный мир.

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