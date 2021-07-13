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Депутат Милонов поддержал идею увеличения отпуска для некурящих россиян

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:42
Общество
Депутат Милонов поддержал идею увеличения отпуска для некурящих россиян
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что идея увеличить отпуск для некурящих россиян может быть воплощена в жизнь.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем он предложил увеличить сроки ежегодного отпуска для некурящих россиян на 10 дней. Это должно поспособствовать отказу от этой привычки, считает Хамзаев.

Виталий Милонов поддержал его идею. Однако подчеркнул, что 10 дней — это слишком много. Парламентарий считает, что некурящим следует предоставлять один дополнительный день к отпуску, передает «Общественная служба новостей».

«Дополнительный отпуск — это хорошо. Но на 10 дней, на неделю — много. А вот на один день — можно», — сообщил Милонов.

По его словам, также стоит сделать отчисления в ОМС для курящих людей иными, чем для тех, кто не курит. Так как некурящие болеют меньше, чем курящие. Этим они финансируют, по сути, вредную привычку других россиян, подчеркнул депутат.

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