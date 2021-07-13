Аналитики сравнили вооруженные силы Южной и Северной Кореи

Москва, 13 июля. Корейский кризис давно пропал из повестки мировых СМИ, но и КНДР, и Республика Корея продолжают наращивать военный потенциал, пишет «МК».

Аналитики издания сравнили вооруженные силы двух республик. Как выяснилось, у них есть общие моменты, а также кардинальные отличия. При этом, в конечном итоге, речь идет о противостоянии боевого духа и высоких технологий, говорится в статье.

Так, армия КНДР формировалась при активном участии советских специалистов, которые делились своим богатым военным опытом. Но даже лишившись поддержки СССР, она не растеряла свою мощь. Пхеньян сделал ставку на разработку ядерного вооружения, и не ошибся. Сегодня основа военной мощи КНДР — это ракета «Хвасон».

Сегодня северокорейская армия является одной из самых закрытых структур в мире. Некоторые ставят под сомнение ее эффективность из-за устаревшего вооружения, но этот фактор полностью компенсируется дисциплиной и боевым духом.

В армии Южной Кореи ситуация обратная. В годы Корейской войны местные военные часто дезертировали и занимались мародерством. Зато Вооруженные силы Республики Корея располагают современнейшим вооружением. Этим Сеул обязан Вашингтону, при участии которого здесь строились военные предприятия, выпускающие самолеты, бронетехнику, артиллерию и системы ПВО.

Аналитики также обратили внимание на сходство двух армий. И в Южной, и в Северной Корее подход к подготовке личного состава крайне жесткий. Программа подготовки южан настолько тяжелая, что многие погибают во время тренировок.

Ранее в северокорейской столице прошел парад, в рамках которого была представлена ракета «Пуккыксон-5», пишет «Царьград». Тем временем Южная Корея анонсировала создание масштабной системы ПВО для защиты от КНДР.