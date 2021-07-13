Блогеры отправились на Украину и выяснили истинное отношение местных к русским

Москва, 13 июля. Блогеры из РФ Дарья и Василий отправились в путешествие на Украину и рассказали, как местные жители на самом деле относятся к русским.

По словам туристов, у них часто спрашивают про истинное отношение украинцев к русским. Блогеры отметили, что вопрос этот может быть интересным, однако ответов на него столько же, сколько живет людей на Украине.

При этом Дарья и Василий на собственном опыте убедились, что большинство украинцев хорошо относятся к жителям России. Это заметно даже на территории Западной Украины. Путешественники отметили, что реальной вражды между братскими народами нет. На ситуацию даже не особо повлияли события в Крыму и Донбассе, уверены блогеры.

Наряду с этим помогает личное общение, когда люди из разных стран встречаются и в ходе беседы начинают вспоминать общее. В таком случае не удастся поступить как в интернете, «где можно написать гадость и спрятаться в кустах», считают Дарья и Василий.

По их мнению, более старшее поколение украинцев вспоминает былые времена, когда они сами смогли побывать где-нибудь в Москве, Сочи или на Камчатке. В результате получается, что кто-то учился в Пятигорске, работал в Подмосковье или вообще родился в Краснодарском крае, рассказали путешественники на платформе «Яндекс.Дзен».

На Западной Украине тем временем решили прекратить обслуживать русскоязычных клиентов. На дверях торговых заведений стали появляться знаки, запрещающие вход русским.