Новые разрешения на эксплуатацию «СП-2» не потребуются от компетентных ведомств

Берлин, 13 июля. Потенциальная эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» не требует новых разрешений от компетентных ведомств, сообщили в минэнерго региона Германии.

Представитель минэкономики ФРГ Беате Барон накануне сообщила, что для строительства трубопровода в Германии выданы все разрешения. Это было сделано еще давно. В вопросе эксплуатации проекта может посодействовать Федеральное сетевое агентство, допустила она.

Глава оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в беседе с газетой Handelsblatt заявил, что газопровод через несколько лет работы может быть полностью переориентирован на поставки водорода.