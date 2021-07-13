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Новые разрешения на эксплуатацию «СП-2» не потребуются от компетентных ведомств

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:49
Экономика
Новые разрешения на эксплуатацию «СП-2» не потребуются от компетентных ведомств
Федеральное агентство новостей

Берлин, 13 июля. Потенциальная эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» не требует новых разрешений от компетентных ведомств, сообщили в минэнерго региона Германии.

Представитель минэкономики ФРГ Беате Барон накануне сообщила, что для строительства трубопровода в Германии выданы все разрешения. Это было сделано еще давно. В вопросе эксплуатации проекта может посодействовать Федеральное сетевое агентство, допустила она.

Глава оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в беседе с газетой Handelsblatt заявил, что газопровод через несколько лет работы может быть полностью переориентирован на поставки водорода.

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германия сп-2 Минэнерго фрг
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