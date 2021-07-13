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Вильфанд объяснил, почему в температура воздуха Петербурга выше, чем в Москве

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:48
Общество
Вильфанд объяснил, почему в температура воздуха Петербурга выше, чем в Москве
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему температура воздуха в Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве.

По словам специалиста, это связано с более продолжительным световым днем. Это касается не только города на Неве, но и Великого Новгорода и Вологды.

«В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды солнечного сияния больше», — объяснил синоптик.

Роман Вильфанд ранее предупредил россиян о новых температурных рекордах. Так, столбики термометров в центре Европейской части России могут достигнуть отметки +35 градусов.

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