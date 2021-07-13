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Депутаты ОПЗЖ восстановили памятный знак дружбы народов Украины и России в Харькове
Политика
Депутаты ОПЗЖ восстановили памятный знак дружбы народов Украины и России в Харькове
wikipedia.org  /  500px / the Archive Team

Харьков, 13 июля. В Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов.

Как сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрей Лесик, знак находится недалеко от границы Украины с Россией.

«Современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни — залог будущего процветания наших народов», — цитирует Лесика ИА «Новороссия».

Несколько раз украинские националисты разрушали памятный знак, но харьковчане неизменно восстанавливают его раз за разом.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» , посвященную отношениям двух народов. Текст написан на двух языках — русском и украинском.

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украина россия харьков
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