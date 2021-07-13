Песков заявил о недопустимости популяризации книг с изображением Гитлера

Москва, 13 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил разницу между публикацией изображения Адольфа Гитлера на обложке и внутри книги.

По его словам, если изображение главы фашисткой Германии находится на обложке издания — его популяризация противоречит российскому законодательству.

«Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — добавил он.

Ранее Песков назвал отношения России и Британии подмороженными. Во многом это связано с провокацией корабля ВМФ Великобритании Defender в водах Черного моря.