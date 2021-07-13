Бывший судья из Иркутска получил шесть лет колонии за взятки

Иркутск, 13 июля. Экс-зампредседателя Иркутского областного суда получил шесть лет колонии общего режима за взятки.

Также мужчина обязан заплатить штраф в размере 5 млн рублей. Как стало известно, бывший судья оказывал определенные услуги за деньги. Так, злоумышленник отменил два постановления о лишении водительских прав за 100 тыс. рублей каждое, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда еще летом 2018 года. Однако процессуальное решение было принято только спустя три года.