Главный гериатр РФ назвала условие для вакцинации пожилых в мобильных пунктах

Пожилые люди должны внимательно оценить состояние своего здоровья перед посещением мобильного прививочного пункта, так как там у них не будет возможности получить консультацию врача, сдать предварительные анализы или пройти обследование. Об этом в интервью ФАН заявила главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«Есть определенные предостережения: все-таки надо, чтобы у вакцинирующего не было хронических заболеваний. А если они есть, чтобы они были под контролем, были компенсированы, чтобы не было острых заболеваний, в том числе инфекционных. Поэтому, если есть какие-то сомнения, то лучше пойти к своему лечащему врачу и с ним посоветоваться», — объяснила Ткачева.

Гериатр отметила, что вакцинация пожилых людей вне медицинских учреждений — в торговых центрах, офисах «Мои документы» и на других площадках — допустима только в одном случае.

«Если человек в принципе все свои заболевания контролирует, принимает лекарства, у него нет никаких обострений или инфекционных заболеваний, то можно спокойно идти и делать прививку», — добавила глава Российского геронтологического научно-клинического центра.

Ранее Ольга Ткачева рассказала о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции хорошо переносится людьми в возрасте и при этом обеспечивает защиту от заболевания.

В Москве пункты вакцинации открыты в поликлиниках, парках, центрах госуслуг и других общественных местах. 7 июля был открыт крупнейший центр в Гостином Дворе, где пройти вакцинацию может семь тысяч человек в сутки.