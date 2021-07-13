Корреспондента RT задержали в Багдаде

Багдад, 13 июля. Журналиста телеканала RT задержали силы безопасности Ирака. Они опечатали оборудование в офисе агентства, сообщает глава RT Arabic.

По предварительной версии, военнослужащий арестовал репортера Ашрафа аль-Аззави. Он везет его в неизвестном направлении. Также есть информация, что задержанному предъявляют истечение срока действия разрешения на работу.

Правозащитники потребовали от властей отпустить журналиста. Наблюдательный совет по вопросам свободы прессы в Ираке также призвал к немедленному освобождению репортера RT.