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Корреспондента RT задержали в Багдаде

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:37
Происшествия
Корреспондента RT задержали в Багдаде
pxhere.com

Багдад, 13 июля. Журналиста телеканала RT задержали силы безопасности Ирака. Они опечатали оборудование в офисе агентства, сообщает глава RT Arabic.

По предварительной версии, военнослужащий арестовал репортера Ашрафа аль-Аззави. Он везет его в неизвестном направлении. Также есть информация, что задержанному предъявляют истечение срока действия разрешения на работу.

Правозащитники потребовали от властей отпустить журналиста. Наблюдательный совет по вопросам свободы прессы в Ираке также призвал к немедленному освобождению репортера RT.

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багдад задержание журналист
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