Больше половины жителей России считают себя счастливыми

Москва, 13 июля. Индекс счастья в России вернулся к показателям 2016 года. Счастливыми себя считают около 70% жителей России, на что указывают данные опроса.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% россиян считают себя счастливыми. Аналогичные показатели были зафиксированы в 2016 году. Уточняется, что однозначно положительно оценивают свое состояние 38% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Исследование проводилось 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах России.

Как сообщалось ранее, ВЦИОМ также опросил россиян и определил их отношение к алкоголю. Так, 38% респондентов не употребляют спиртные напитки. Еще 25% участников отметили, что употребляют алкоголь реже одного раза в месяц.