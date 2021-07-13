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Политолог Данилин оценил шансы ЕС получить от Лондона деньги за Brexit
Общество
Политолог Данилин оценил шансы ЕС получить от Лондона деньги за Brexit
youtube.com  /  Prt Scr / Свободная Пресса

Брюссель может обратиться в Международный суд по правам человека в Страсбурге или в Международный арбитражный суд Стокгольма в случае, если Лондон откажется заплатить деньги за выход из ЕС. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что власти Великобритании отказались выплатить Евросоюзу за Brexit 47,5 миллиарда евро.

«Я думаю, что Брюсселю будет очень трудно доказать, что за развод необходимо заплатить. Скорее всего, ЕС выступит с предложением о существенном уменьшении суммы. Полагаю, что после этого у сторон получится договориться», — сообщил политолог.

Павел Данилин также обратил внимание на то, что конкретно сейчас не самое удачное время для финансовых претензий.

«Кризис между Великобританией и Евросоюзом назревал уже очень давно, иначе не случился бы Brexit. Однако очевидно, что жизнь порознь показалась Лондону более выгодной. Это не удивительно. Тем более что сейчас все эти интеграционные процессы летят под откос из-за коронавируса. На фоне этого требование к Букингемскому дворцу платить за случившийся разрыв выглядит действительно странно», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Данилин оценил шансы ЕС получить от Лондона деньги за Brexit
pixabay.com  / Foto-Rabe

В завершение он предположил, по какому сценарию данная ситуация может развиваться в дальнейшем.

«Думаю, в случае, если Лондон предоставит гарантии того, что часть суммы будет выплачена, Брюссель согласится на сокращение размера компенсации. Если же переговоры зайдут в тупик, теоретически европейские чиновники могут обратиться в Международный суд по правам человека в Страсбурге либо в Международный арбитражный суд Стокгольма», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин в беседе с ФАН рассказал о самой главной проблеме немецкой партии «зеленых». По словам политолога, потенциальных сторонников этой силы пугают призывы развязать новую войну в Европе.

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евросоюз brexit павел данилин
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