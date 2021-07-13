Барецкий рассказал, сколько зарабатывает его похоронная контора благодаря пандемии

Погибших от коронавируса так много, что в моргах реально заразиться, даже не контактируя напрямую с трупами. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Пандемия вызвала взрывной рост доходов ритуального бизнеса. Некоторые граждане порой вынуждены вновь и вновь обращаться в похоронные конторы, чтобы те подготовили место и обряд для последнего упокоения их усопших родственников. Денег на достойное погребение хватает не у всех: осознавая это, ряд крупных ритуальщиков Петербурга заявили, что будут хоронить умерших от коронавируса бесплатно. Кроме того, они даже не будут брать деньги за услуги по транспортировке умерших из морга.

«Наш Союз тоже так делает, — заверил Барецкий. — У нас уже давно есть такая фишка: второй гроб каждому обратившемуся клиенту мы предоставляем бесплатно. Он без изысков: не лакированный, просто деревянный или вообще из ДСП (древесно-стружечная плита. — Прим. ФАН). В нем даже есть подстилка: но не шелковая или ситцевая, а просто тряпичная».

По словам президента Союза, в особых случаях, когда ясно, что у родственников умерших совершенно нет денег на погребение, он такие гробы отдает просто так.

«Плюс венок еще, — добавил эксперт. — В общем, мы разве что место на кладбище не предоставляем — ну, и еще людям надо заплатить, кто копать могилу будет».

Собеседник ФАН также рассказал, что у Союза заключены контракты с приютами для бездомных — когда те умирают, его контора хоронит их бесплатно.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Занимаемся благотворительностью, в общем, — заключил Барецкий. — Я могу себе это позволить: доходы от похоронного дела сейчас просто космические, и я не вижу смысла отбирать последние копейки у людей, которые из-за «ковида» теряют уже десятого родственника. Вообще, когда я вижу новости про рост акций у компаний какого-нибудь Джеффа Безоса или Илона Маска, я смеюсь, потому что они для меня как дети. Денег так много, что уже и не знаю, куда их девать: положил вот на счет в одном банке в Калмыкии. В каком именно — не скажу».

По словам президента Союза профессиональных ритуальных агентов, этим летом его доходы вновь продемонстрировали взрывной рост.

«Во-первых, сейчас много мотоциклистов катается, — заметил он. — Во-вторых, больше стало умирать наркоманов — думаю, это из-за ситуации в Афганистане. Самокатчики просто пачками поступают в морги — ну, и их жертвы, конечно же».

Однако главным «поставщиком материала» для ритуального бизнеса, по словам эксперта, был и остается коронавирус.

«И так оно и останется, пока люди не начнут массово прививаться «Спутником V», — убежден собеседник ФАН.

Напомним, ранее Барецкий заявлял, что готов провести марафон с гробами в поддержку вакцинации от COVID-19, а также заплыв по Неве— на них же.