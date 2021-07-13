В ВОЗ заявили об опасностях, связанных с редактированием генома человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала два доклада, в которых ее эксперты оценили последствия редактирования генома людей. В ВОЗ высказались за развитие международного сотрудничества в вопросах, касающихся редактирования генома человека, и подчеркнули, что необходимо обеспечить «научное и моральное лидерство» со стороны ВОЗ в этой сфере.

К чему может привести процесс редактирования генома человека — и насколько близко человечество уже подошло к его началу? Какие вызовы и возможности, равно как и опасности и препятствия — ждут нас на этом пути? Об этом — в материале ФАН.

Согласиться ли на неизбежные изменения?

«ВОЗ и ее генеральный директор должны продемонстрировать как научное, так и моральное лидерство, проявляя открытость в отношении возможностей и вызовов, касающихся редактирования генома человека», — говорится в заявлениях экспертов организации.

По мнению авторов доклада, ВОЗ необходимо вести целенаправленную работу, чтобы «определить и разрабатывать точки согласия и совпадения взглядов» в научном сообществе и в общественном мнении по этическим и моральным вопросам, касающимся этой области.

В обоих докладах признается, что человечество сегодня не просто имеет гипотетическую возможность к редактированию генома, но и уже фактически стоит у начала этого процесса — и даже сделало в нем первые шаги.

В качестве наглядной иллюстрации старта такого процесса в докладе ВОЗ приведен случай появления на свет генетически спроектированных китайских девочек-близнецов, родившихся в октябре 2018 года. Их настоящие имена общественности неизвестны, так как в научных работах им даны псевдонимы Лулу и Нана. Эти близнецы стали первыми в мире детьми, родившимися из генетически отредактированных родительских клеток, в которые была заложена полная устойчивость против вируса ВИЧ.

Случай Лулу и Наны наглядно показывает всю противоречивость процесса изменения человеческого генома. Несмотря на всю инновационность начинания, автор операции по изменению генома, китайский ученый Хэ Цзянькуй в декабре 2019 года получил 3 года лишения свободы и 3 млн юаней штрафа. Причиной такого строгого наказания стало нарушение им законодательства в области экспериментов с людьми и проведение медицинских процедур без лицензии. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что для получения разрешения этического комитета на проведение процедуры Цзянькуй подделал документы, а сотрудники его медицинского центра не знали, что имплантировали пациентам генетически модифицированные эмбриональные клетки.

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При этом сам эксперимент был признал успешным и имел высокое моральное значение: для него отбирались пары, которые хотели иметь детей, но в которых мужчина был ВИЧ-инфицированным. Для таких родителей рождение детей всегда сопряжено с риском получения ВИЧ, и редактирование генома дает им желанный шанс.

Кроме того, известно, что отключение гена CCR5, которое обеспечивает устойчивость к ВИЧ, имеет положительный побочный эффект на развитие мозга. У таких людей лучше работает память, повышается способность мозга восстанавливаться после инсульта, а также обычно более высокая успеваемость в школе и более высокий общий интеллект. Интересно, что природная мутация в гене CCR5 естественно присутствует в человеческой популяции — у русских и украинцев частота этой мутации составляет 21%, а у поморов — до 33%. Но за пределами Европы такой мутации нет, что делает, например, китайцев полностью беззащитными перед вирусом ВИЧ. Поэтому рождение здоровых Лулу и Наны дало уникальный шанс тем этническим группам, в которых естественная защита от ВИЧ отсутствует.

Как нам обустроить геном

«Редактирование генома человека обладает потенциалом для улучшения нашей способности лечить болезни, однако его возможности могут быть реализованы полностью только в том случае, если мы будем осуществлять его на благо всех людей, а не усиливать неравенство между странами и внутри стран», — заявил во вступительной части доклада ВОЗ ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Авторы доклада подчеркивают, что их работа, которая стартовала в декабре 2018 года, после того, как опыты Хэ Цзянькуя были преданы огласке, выявила целый пласт моральных и этических проблем, связанных с процессом редактирования генома. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которая стояла во главе группы из 18 экспертов, работавших над докладом, подчеркнула, что любые «незаконные, незарегистрированные, неэтичные или небезопасные исследования» в обязательном порядке должны становиться достоянием гласности, а их результаты — скрупулезно учитываться.

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Все дело в том, что даже в случае неудач таких аморальных экспериментов от их результатов невозможно «избавиться»: это будут живые дети, в геноме которых были произведены необратимые изменения. При этом такой видоизмененный геном может легко перейти к последующим поколениям и оказать на них воздействие. Как следствие, эксперты ВОЗ считают, что данные о редактировании генома человека необходимо заносить в специальный реестр, а вопросам этики исследований — уделять первостепенное внимание и оценивать все последствия априори.

С подобной проблемой «вынужденной евгеники» уже столкнулись евреи-ашкенази, которые крайне подвержены целому букету наследственных генетических болезней, связанных с закрытостью этой группы в прошлом и большим числом близкородственных браков между ее членами. С началом генетических исследований ашкенази в США ввели в нормальную практику «благословение брака через лабораторию». Раввин, одобряя брак для пары евреев-ашкенази, сдает их генетический материал в генетическую лабораторию, и если лаборатория говорит: «Нормально: у этой пары ребенок не будет априори больным», — одобряет и благословляет такой брак.

Подобный реестр сейчас предлагает ввести ВОЗ, предпочитая не бороться с практически неизбежным процессом изменения генома, но возглавить его на благо науки и всего человечества. При этом ВОЗ предостерегает человечество от попадания в новый круг, теперь уже генетической дискриминации, когда людей будут делить на группы по их генотипам, например по профессиональной пригодности или совместимости при планировании ребенка. По мнению экспертов ВОЗ, залогом нашего выживания как вида, наоборот, является максимальное разнообразие существующих генов, которые могут обеспечить ответ на любые вызовы и опасности, подстерегающие человечество в неизвестном будущем.