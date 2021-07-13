Забравшийся на карниз иркутянин вернул ребенка в квартиру

Иркутск, 13 июля. Житель Иркутска, который забрался на карниз балкона 13-го этажа дома, вернул ребенка в квартиру. Он в безопасности, сообщают экстренные службы.

По данным источника ФАН, 34-летний мужчина вылез с балкона из-за ссоры с женой. Он вынес голого ребенка на карниз и кричал, чтобы все разошлись от дома. Также он просил вызвать к нему супругу для разговора. Сотрудники экстренных служб нашли жену иркутянина и привели ее к подъезду.

Гражданин стоял на карнизе более часа. Он отпускал ребенка на балкон, но позже подтаскивал его к окну. На месте находятся сотрудники МВД и спасатели. Правоохранители оцепили территорию.