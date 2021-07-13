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Взявший в заложники сына житель Иркутска просил бутылку водки

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:08
Происшествия
Взявший в заложники сына житель Иркутска просил бутылку водки
pixabay.com

Иркутск, 13 июля. Мужчина, который повис на балконе с ребенком, попросил у правоохранителей привезти жену и принести водку.

Первое требование жителя Иркутска стражи порядка выполнили. Он поговорил с женой, после чего попросил принести бутылку водки, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Ранее горе-отец угрожал сбросить своего ребенка с 13-го этажа. Мальчик находится в руках у мужчины. Он громко плачет и практически полностью раздет. Что стало причиной конфликта в семье, пока неизвестно. На месте ЧП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

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