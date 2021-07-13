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МИД России поддержал Кубу в борьбе с массовыми беспорядками

  /   Обновлено: 13 июля 2021 14:06
Политика
МИД России поддержал Кубу в борьбе с массовыми беспорядками
Global Look Press  /  Steve Sanchez/Keystone Press Agency

Москва, 13 июля. Руководство Российской Федерации следит за ситуацией на Кубе и выражает поддержку властям в их стремлении нормализовать обстановку в стране, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Позицию официальной Москвы Рябков изложил в ходе встречи с кубинским послом. С одной стороны, Куба охвачена массовыми беспорядками и протестами, а с другой — мирными маршами солидарности с властями. Официальная Гавана считает, что за разжиганием насилия в стране стоят американские власти.

Масштабы массовых беспорядков и протестов заставляют задаться вопросом о возможности государственного переворота на Кубе. О перспективах Острова Свободы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

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