МИД России поддержал Кубу в борьбе с массовыми беспорядками

Москва, 13 июля. Руководство Российской Федерации следит за ситуацией на Кубе и выражает поддержку властям в их стремлении нормализовать обстановку в стране, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Позицию официальной Москвы Рябков изложил в ходе встречи с кубинским послом. С одной стороны, Куба охвачена массовыми беспорядками и протестами, а с другой — мирными маршами солидарности с властями. Официальная Гавана считает, что за разжиганием насилия в стране стоят американские власти.

Масштабы массовых беспорядков и протестов заставляют задаться вопросом о возможности государственного переворота на Кубе. О перспективах Острова Свободы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфец.