Значительное падение рынка слияний и поглощений зафиксировано в России

Москва, 13 июля. Объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке снизился до 10,3 млрд долларов по итогам первого полугодия 2021 года.

Показатель является самым низким с 2017 года, отмечается в обзоре инвестиционного-банковского бизнеса от Refinitiv. Результат первой половины текущего года оказался на 75% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в прошлом году показатель был завышен после сделки по приобретению правительством у Центробанка контрольного пакета Сбербанка.

По мнению Refinitiv, крупнейшей сделкой текущего полугодия является покупка SPO-компанией Kismet Acquisition One Corp разработчика игр для смартфонов Nexters Global. Она оценивается в два миллиарда рублей. Второй называют сделку по покупке за 1,5 млрд долларов Антипинского НПЗ компанией «Русинвест». Третье место отдано покупке структурой «Магнита» сети магазинов «Дикси».

Оценку ситуации на российском рынке ценных бумаг ранее дал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам акциям не хватает среднесрочных денег для роста.