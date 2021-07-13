Санкт-Петербург, 13 июля. Минск и Москва должны уделять все внимание безопасности Белоруссии и России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко призвал сконцентрировать внимание на безопасности России и Белоруссии и назвал это самым главным.

Ранее Лукашенко сообщил Путину, что страны Запада перешли к индивидуальному террору против тех белорусов, которые выступали за государство и говорили откровенно. Он пообещал вычислить и привлечь к ответственности всех, кто связан с нападками на граждан республики.

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Санкт-Петербурге 13 июля.