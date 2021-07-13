Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Всеволод Радченко
Скрытое от глаз туристов
Когда популярные пляжи Севастополя забиты туристами, стоит пойти в другую сторону и побывать у Черной речки — в месте, где людей почти нет, а отдых окажется ничуть не хуже прогулки на Фиоленте — месте, где людей почти нет, а отдых окажется ничуть не хуже прогулки на Фиоленте.
Чтобы туда добраться, лучше выезжать утром с 5-го километра и на пригородном автобусе доехать до остановки «Алсу». Далее пересечь ялтинскую трассу и идти вверх по дороге в сторону Морозовки. Минут через 15, не доходя до поселка, стоит свернуть в лес и выйти к урочищу. Под вами — Чернореченский каньон, за ним — окружающие высоты.
Вода прозрачная и прохладная.
Черная речка встретила тенистыми сводами и прохладой. Еще осенью здесь можно было спокойно перейти по бревну на противоположный берег. Но теперь один его край уходит прямо в воду, не дотянув до берега несколько метров. Других переправ поблизости нет. Самые отважные идут вброд, перенося одежду и обувь в руке над головой.

Мы не ждали, когда высохнут ноги, ― пошли босиком вдоль речки. Сначала это довольно приятно — до тех пор, пока грунт не сменили камни и гравий.

Переобулись и почувствовали необыкновенную легкость движения: по ступням ног после освежающих водных процедур и продолжительного «камнеукалывания» растекается приятная теплота.

Поиск идеального места для отдыха не так прост. Однако лучшее из них найдено ― за деревьями показалась скала и небольшой залитый солнцем залив у ее подножия.

«По дороге нам всего трижды встречались люди ― отдыхающий мужчина в плавках с двухлитровой баклажкой пива, папа с двумя детьми и одинокая дама. На самой поляне около реки нас встретили двое мужчин и женщина пенсионного возраста. В процессе нашего трехчасового отдыха компания пенсионеров сменилась двумя мужчинами средних лет. Возвращаясь, мы вообще никого не встретили до самого поселка Черноречье. 10 человек за пять часов посреди среды в середину лета. По мне так ― идеально».
Всеволод Радченко
Добравшись до пляжа, мы расположились у самого берега реки. Здесь заканчивался один ее коридор, бурлящий по мелководью из небольших камней под тенистой сенью зеленых сводов, и начинался другой — вдоль скалистой стены. Между ними — небольшой, но емкий бассейн площадью 20 на 10 метров, глубиной 2-2,5 метра.

Вода желто-зеленая, но прозрачная, с активным проточным движением по ходу реки и ощутимым противотоком вдоль берега. В воде — стайки мелких рыб. Над водой — синие стрекозы.

Природная идиллия. Идеально!

«Залез на выступающий над водой ствол дерева, как будто специально созданный для прыжков, и нырнул с него в воду. Бодрость и свежесть, которых не чувствовал в море, наверное, с конца мая. Прохладная проточная вода ― это тот контрастный душ, которого так не хватает в жару. При этом ее температура — градусов 17-18 — позволяет довольно долго ей наслаждаться».
Всеволод Радченко
Обратный путь более простой ― прямой и быстрый. Этим маршрутом примерно за 40 минут дошли до поселка Черноречье. Отсюда до Севастополя ходит автобус №40, курсирующий между 5-м километром и Терновкой.

Такой отдых подойдет многим любителям природы и непопулярных маршрутов. Это потрясающий заряд энергии и впечатлений ― от солнечного летнего дня, лесной прогулки, красоты природы, омолаживающей прохладной реки и хорошей компании. Я бы назвал это идеальным походом буднего летнего дня.
Рейтинг@Mail.ru