Добравшись до пляжа, мы расположились у самого берега реки. Здесь заканчивался один ее коридор, бурлящий по мелководью из небольших камней под тенистой сенью зеленых сводов, и начинался другой — вдоль скалистой стены. Между ними — небольшой, но емкий бассейн площадью 20 на 10 метров, глубиной 2-2,5 метра.
Вода желто-зеленая, но прозрачная, с активным проточным движением по ходу реки и ощутимым противотоком вдоль берега. В воде — стайки мелких рыб. Над водой — синие стрекозы.
Природная идиллия. Идеально!