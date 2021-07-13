Черная речка встретила тенистыми сводами и прохладой. Еще осенью здесь можно было спокойно перейти по бревну на противоположный берег. Но теперь один его край уходит прямо в воду, не дотянув до берега несколько метров. Других переправ поблизости нет. Самые отважные идут вброд, перенося одежду и обувь в руке над головой.



Мы не ждали, когда высохнут ноги, ― пошли босиком вдоль речки. Сначала это довольно приятно — до тех пор, пока грунт не сменили камни и гравий.



Переобулись и почувствовали необыкновенную легкость движения: по ступням ног после освежающих водных процедур и продолжительного «камнеукалывания» растекается приятная теплота.



Поиск идеального места для отдыха не так прост. Однако лучшее из них найдено ― за деревьями показалась скала и небольшой залитый солнцем залив у ее подножия.



