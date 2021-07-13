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Лукашенко сообщил Путину об антибелорусском терроре Запада
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Лукашенко сообщил Путину об антибелорусском терроре Запада

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:49
Политика
Лукашенко сообщил Путину об антибелорусском терроре Запада
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, 13 июля. Запад перешел к индивидуальному террору в отношении граждан Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Страны Запада перешли к индивидуальному террору против тех белорусов, которые выступали за государство и говорили откровенно, отметил Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер пообещал вычислить и привлечь к ответственности всех, кто связан с нападками на граждан республики.

Белоруссия выдержит санкции Запада, заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск справится со взятыми на себя кредитными обязательствами.

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белоруссия лукашенко запад
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