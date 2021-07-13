Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 14:10
14:03
Россия
Севастополец рассказал, где в городе-герое найти уютное безлюдное место для отдыха
14:01
Происшествия
Забравшийся на карниз иркутянин вернул ребенка в квартиру
14:00
Весь мир
Какие дивиденды США хотят извлечь из афганского провала? Колонка Евгения Беня
13:59
Происшествия
Взявший в заложники сына житель Иркутска просил бутылку водки
13:58
Политика
МИД России поддержал Кубу в борьбе с массовыми беспорядками
13:55
Экономика
Значительное падение рынка слияний и поглощений зафиксировано в России
13:54
Политика
Лукашенко призвал сконцентрировать внимание на безопасности России и Белоруссии
13:47
Экономика
Названа главная задача комитета по социальной политике Петербурга
13:45
Политика
Лукашенко сообщил Путину об антибелорусском терроре Запада
13:45
Происшествия
Собака нашла в Приморье человеческую голову недалеко от места, где обнаружили ногу
Все новости

Принц Чарльз отказался от ужина с сыном из-за страха перед Меган Маркл
Шоу-бизнес
Принц Чарльз отказался от ужина с сыном из-за страха перед Меган Маркл
Global Look Press  /  Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Лондон, 13 июля. Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз пытался примириться со своим младшим сыном Гарри, но не смог этого сделать из страха перед его женой, герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Наладить отношения в королевской семье наследник престола планировал после открытия мемориала в честь принцессы Дианы. Однако обстоятельства изменились, и принц Чарльз отменил встречу с сыном.

Семейный ужин должен был пройти в формате тет-а-тет исключительно с целью наладить контакт между отцом и сыном. Известно, что после скандального интервью американской телезвезде Опре Уинфри родственники практически перестали общаться. Откровения Гарри и Меган Маркл о семье и методах воспитания шокировали принца Чарльза.

По информации приближенных к королевской семье, ужин был отменен в самый последний момент. Официально причина такого решения не была раскрыта. Однако спустя время стало известно, что сын Елизаветы II опасается своей невестки. После всех обвинений в адрес Букингемского дворца он переживает, что может сказать что-то лишнее.

«Чарльз боится ужина из-за того, что может совершить какую-нибудь оплошность, а герцогиня Сассекская может неверно истолковать его действия», — сообщил информатор британских СМИ.

Эксперт по королевской семье Камилла Томини в одном из интервью рассказала, что разлад монархов произошел задолго до известного интервью и даже до знакомства принца Гарри с Меган Маркл. По словам специалиста, младший сын принца Чарльза давно исчерпал лимит доверия родственников.

Вернуться назад

принц гарри принц чарльз меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru