Принц Чарльз отказался от ужина с сыном из-за страха перед Меган Маркл

Лондон, 13 июля. Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз пытался примириться со своим младшим сыном Гарри, но не смог этого сделать из страха перед его женой, герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Наладить отношения в королевской семье наследник престола планировал после открытия мемориала в честь принцессы Дианы. Однако обстоятельства изменились, и принц Чарльз отменил встречу с сыном.

Семейный ужин должен был пройти в формате тет-а-тет исключительно с целью наладить контакт между отцом и сыном. Известно, что после скандального интервью американской телезвезде Опре Уинфри родственники практически перестали общаться. Откровения Гарри и Меган Маркл о семье и методах воспитания шокировали принца Чарльза.

По информации приближенных к королевской семье, ужин был отменен в самый последний момент. Официально причина такого решения не была раскрыта. Однако спустя время стало известно, что сын Елизаветы II опасается своей невестки. После всех обвинений в адрес Букингемского дворца он переживает, что может сказать что-то лишнее.

«Чарльз боится ужина из-за того, что может совершить какую-нибудь оплошность, а герцогиня Сассекская может неверно истолковать его действия», — сообщил информатор британских СМИ.

Эксперт по королевской семье Камилла Томини в одном из интервью рассказала, что разлад монархов произошел задолго до известного интервью и даже до знакомства принца Гарри с Меган Маркл. По словам специалиста, младший сын принца Чарльза давно исчерпал лимит доверия родственников.