Николь Потуральски надела купальник вверх ногами и поразила поклонников

Берлин, 13 июля. Немецкая топ-модель Николь Потуральски надела на себя перевернутый купальник на завязках и подобрала к нему самые модные джинсы сезона, пишет ELLE.

Главным трендом жаркого лета-2021 стали купальники. Супермодели, звезды кино и музыки, а также инфлюенсеры носят их повсюду. Причем неважно — город это или пляж, купальники отлично сочетаются со строгими костюмами или свободными шортами.

Топы от бикини не раз были замечены на красивых телах модниц в союзе с широкими джинсами. Самый идеальный пример такого аутфита показала Николь Потуральски — немецкая модель, ранее работающая под псевдонимом Нико Мэри.

Модель выбрала так называемый «перевернутый» топ голубого цвета на завязках, а образ дополнила белоснежными свободными джинсами. В качестве аксессуара она использовала сумку Birkenstock с плетеными ручками.

Напомним, в 2020 году ходили слухи о романе девушки с Брэдом Питтом. Позднее они подтвердились, когда папарации застукали пару в аэропорту «Ле Кастелле» на юге Франции, откуда влюбленные вылетели на виллу актера на побережье Лазурного берега. Как сообщали тогда очевидцы, Брэд и Николь вели себя как «влюбленные подростки».

«Они целовались, и Брэд был очень внимателен к ней. Вокруг были люди, но он, похоже, не беспокоился о том, что его узнают», — рассказывал источник журнала Glamour.

Ранее сообщалось, что о романе Брэда Питта и Николь Потуральски знает его бывшая возлюбленная — звезда фильма «Соединенные Штаты против Билли Холидей» Андра Дэй.