Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции Запада

Санкт-Петербург, 13 июля. Белоруссия выдержит западные санкции, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным Лукашенко подчеркнул, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства, чего бы Белоруссии это ни стоило. В ответ российский лидер назвал Белоруссию большим и надежным партнером в сфере экономики.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят 13 июля в Санкт-Петербурге. В Кремле заявили, что встреча лидеров не является неожиданной, просто Москва не делала никаких официальных анонсов мероприятия.