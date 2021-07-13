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Ребенок плачет на руках у мужчины, забравшегося на карниз 13-го этажа в Иркутске

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:45
Происшествия
Ребенок плачет на руках у мужчины, забравшегося на карниз 13-го этажа в Иркутске
pixabay.com

Иркутск, 13 июля. Иркутянин продолжает стоять на балконе с трехлетним ребенком. При этом малыш раздет, а также громко плачет.

По данным источника ФАН, 34-летний мужчина кричит, чтобы все разошлись от дома. Также он требовал вызвать к нему супругу для разговора. Сотрудники экстренных служб нашли жену иркутянина и привели ее в подъезд.

Оказалось, что женщина подала на развод. Накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, куда ходит его ребенок, и забрал его. При этом мать малыша ничего об этом не знала. Впоследствии местный житель перестал выходить на связь, а сегодня оказался в этом доме.

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